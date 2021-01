Governo: Faraone, 'oggi serve gesto discontinuità, Iv disponibile senza veti' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Sembrano gli ultimi giorni del calcio mercato d'autunno e in Parlamento stiamo assistendo allo stesso identico film con l'aggiunta del leasing oltre che degli acquisti pur di fare un gruppo". Lo ha detto Davide Faraone a Mattino 5. "Noi abbiamo posto sin dall'inizio temi programmatici e politici, mentre altri hanno preferito la scorciatoia della caccia al senatore. Non abbiamo mai cambiato la nostra posizione e gli italiani stanno vedendo la coerenza di IV -ha aggiunto il presidente dei senatori di Iv-. oggi deve esserci un forte segnale di discontinuità. Siamo disponibili al confronto, non poniamo veti a nomi perché non è questo che ci interessa, altri semmai 'fanno dei giri immensi e poi ritornano'". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Sembrano gli ultimi giorni del calcio mercato d'autunno e in Parlamento stiamo assistendo allo stesso identico film con l'aggiunta del leasing oltre che degli acquisti pur di fare un gruppo". Lo ha detto Davidea Mattino 5. "Noi abbiamo posto sin dall'inizio temi programmatici e politici, mentre altri hanno preferito la scorciatoia della caccia al senatore. Non abbiamo mai cambiato la nostra posizione e gli italiani stanno vedendo la coerenza di IV -ha aggiunto il presidente dei senatori di Iv-.deve esserci un forte segnale di. Siamo disponibili al confronto, non poniamoa nomi perché non è questo che ci interessa, altri semmai 'fanno dei giri immensi e poi ritornano'".

TV7Benevento : Governo: Faraone, 'oggi serve gesto discontinuità, Iv disponibile senza veti'... - solosumisura : @clamezze @Aljangelo @lageloni il ponte fu chiesto da Faraone e non solo. Così come fu chiesto il mes come pregiudi… - zanfagniz : @HuffPostItalia Dio c’è ne liberi , escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Lei renzi bellanova , scalda rot… - Elena75000176 : RT @francescagraz1: Faraone, senatore di IV, se la maggioranza di governo 'tira a campare, si chiamano Ciampolillo, Lonardo e Rossi, c'è di… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Faraone, senatore di IV, se la maggioranza di governo 'tira a campare, si chiamano Ciampolillo, Lonardo e Rossi, c'è di… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Faraone Governo: Faraone, 'oggi serve gesto discontinuità, Iv disponibile senza veti' Il Tempo Crisi di governo in diretta, Vitali ci ripensa: «No al Conte ter, non si va al voto»

Crisi governo Continuano oggi le consultazioni del presidente ... Intanto l'operazione Responsabili si fa sempre più complicata. Ore 11.14 Faraone: Italia viva è disponibile, senza veti. «Sembrano gli ...

Governo: Faraone, 'oggi serve gesto discontinuità, Iv disponibile senza veti'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Sembrano gli ultimi giorni del calcio mercato d'autunno e in Parlamento stiamo assistendo allo stesso identico film con l'aggiunta del leasing oltre che degli acquisti pur ...

Crisi governo Continuano oggi le consultazioni del presidente ... Intanto l'operazione Responsabili si fa sempre più complicata. Ore 11.14 Faraone: Italia viva è disponibile, senza veti. «Sembrano gli ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Sembrano gli ultimi giorni del calcio mercato d'autunno e in Parlamento stiamo assistendo allo stesso identico film con l'aggiunta del leasing oltre che degli acquisti pur ...