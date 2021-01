Roma, se parte Dzeko c’è già il nome del suo erede (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Calciomercato Roma: nel caso di addio di Edin Dzeko, i giallorossi punterebbero tutto su Olivier Giroud Sette milioni e mezzo di ingaggio, un’età avanzata e un rapporto con l’allenatore praticamente compromesso. La Roma sta cercando di ricucire lo strappo con Dzeko, ma la società giallorossa si è schierata dalla parte del tecnico e sta offrendo il calciatore bosniaco a diversi club, non ultimi la Juventus e l’Inter, che però non è nelle condizioni di portare a termine una simile operazione e ha tutta l’intenzione di tenere Eriksen, che sembrava poter essere pedina di scambio per arrivare al bomber di Sarajevo. Come riporta il Corriere dello Sport, Tiago Pinto starebbe cercando di allacciare i contatti col Chelsea per Giroud, che dopo un fantastico avvio di stagione a Londra sta giocando di meno e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Calciomercato: nel caso di addio di Edin, i giallorossi punterebbero tutto su Olivier Giroud Sette milioni e mezzo di ingaggio, un’età avanzata e un rapporto con l’allenatore praticamente compromesso. Lasta cercando di ricucire lo strappo con, ma la società giallorossa si è schierata dalladel tecnico e sta offrendo il calciatore bosniaco a diversi club, non ultimi la Juventus e l’Inter, che però non è nelle condizioni di portare a termine una simile operazione e ha tutta l’intenzione di tenere Eriksen, che sembrava poter essere pedina di scambio per arrivare al bomber di Sarajevo. Come riporta il Corriere dello Sport, Tiago Pinto starebbe cercando di allacciare i contatti col Chelsea per Giroud, che dopo un fantastico avvio di stagione a Londra sta giocando di meno e ...

riotta : Ogni telefonino di ogni giornalista, spin doctor, politico a Roma riceve @WhatsApp che cito solo in parte '...è Conte III...' ma sarà così? - ilriformista : Indagine della Procura di Roma sulle nomine Asl da parte di #Zingaretti - ContePierguido : @Carmen24583545 Pietre d'inciampo in molte vie di Roma, purtroppo Spesso le denunce da parte dei vicini - FrankPuppeteer : Vorrei analizzare la questione De Zerbi. Sebbene il ragionamento di Sandro sia corretto e logico,io sono meno d'ac… - pipposchitt : RT @poggiamorella60: Da pischelli dovevi da sta' attento a cchi scoattava e minacciava solo p'er gusto da fa' a sganassoni. E llà, o eri sv… -