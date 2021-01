Mauro Corona quanto guadagnava in RAI? I dettagli sul compenso svelati dall’ex opinionista di Carta Bianca (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mauro Corona è uno dei personaggi più controversi apparsi in casa RAI negli ultimi anni, tanto da essere stato mandato via in malo modo dall’azienda televisiva pubblica italiana: ma vi siete mai chiesti quanto guadagnava lo scrittore per ogni puntata di Carta Bianca alla quale partecipava? A svelarlo è stato direttamente lui… LEGGI ANCHE: — L’ultimo appello di Bianca Berlinguer a Mauro Corona: cosa dichiara su di lui Dopo la sua cacciata da Carta Bianca, Mauro Corona ha svelato numerosi dettagli sulla trasmissione di Bianca Berlinguer, a partire da quanto guadagnava per ogni puntata… ... Leggi su funweek (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è uno dei personaggi più controversi apparsi in casanegli ultimi anni, tanto da essere stato mandato via in malo modo dall’azienda televisiva pubblica italiana: ma vi siete mai chiestilo scrittore per ogni puntata dialla quale partecipava? A svelarlo è stato direttamente lui… LEGGI ANCHE: — L’ultimo appello diBerlinguer a: cosa dichiara su di lui Dopo la sua cacciata daha svelato numerosisulla trasmissione diBerlinguer, a partire daper ogni puntata… ...

