La scuola dimentica la Memoria

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sul libro che Liliana Segre ha firmato a mio figlio si intuisce poco il suo nome: la elle è bella netta, ma le lettere che seguono sono appena accennate. È evidente invece il messaggio principale: A Luca, nonre. Ricordo quel giorno alla Fabbrica del Vapore, eravamo seduti per terra, non c’era modo di avvicinarsi alla sala in cui la Segre stava parlando. La sentivamo solo dagli altoparlanti, ma non la vedevamo. Ma mio figlio, che di solito ama di più le comodità era stato irremovibile: restiamo, voglio che anche tu senta la storia di Liliana Segre. Gli avevo sorriso, fiera. Poi l’avevo guardato, timido avvicinarsi per chiederle un autografo sul suo libro, per lui e per la zia. Faceva la quarta elementare e aveva mandato un messaggio, col mio cellulare, ai suoi compagni di classe quel sabato mattina: “Venite c’è Liliana Segre”. Non avevo capito in quel momento ...