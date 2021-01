“Addio Claudia” Vittima del Covid | è morta nel giorno del suo 25esimo compleanno

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dolore, sgomento e una ventata di emozione che ha travolto tutti. Se n’è andata neldel suodopo una breve e durissima lotta contro il. Quelche aveva cercato di combattere con le armi a sua disposizione, quelle della solidarietà e dell’amore. Lontano dalla corsia, ha fatto il suo lavoro per le strada conquistandosi un ruolo nei cuori di tanti. Al punto da conquistarsi il titolo di ‘eroina della gente’. “era molto speciale, gentile, premurosa e un’insegnante dedicata”, ha detto alla stampa locale Leigh Best, che ha fondato l’associazione TEDS, una delle tante di cui la 25enne faceva parte. “Ha sostenuto innumerevoli famiglie in tutto il Regno Unito, creando i suoi piccoli pacchetti da distribuire a chi avesse disturbi alimentari, come ...