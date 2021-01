50m2 stagione 1 dal 27 gennaio su Netflix: trama e cast (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dal 27 gennaio sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la seconda stagione di 50m2. Ecco trama e cast La trama La sotria si concentra su Golge, un sicario che deve guardarsi le spalle per aver tradito i suoi capi. L’uomo è alla ricerca di un rifugio, e lo trova in una piccola sartoria vuota. L’uomo viene trovato ma per ironia della sorte confuso con il figlio del proprietario della sartoria. L’uomo coglie subito l’occasione per assumere la nuova identità senza pensare a tutti i rischi e le complicazioni che ne derivano. Ma quanto davvero saprà fingere? cast e personaggi Per cast e personaggi vedremo: Golge interpretato dall’attore turco Engin Ozturk, Aybuke Pusat, Kursat Alniacik, Cengiz Bozkurt ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dal 27sarà disponibile sulla piattaforma streamingla secondadi. EccoLaLa sotria si concentra su Golge, un sicario che deve guardarsi le spalle per aver tradito i suoi capi. L’uomo è alla ricerca di un rifugio, e lo trova in una piccola sartoria vuota. L’uomo viene trovato ma per ironia della sorte confuso con il figlio del proprietario della sartoria. L’uomo coglie subito l’occasione per assumere la nuova identità senza pensare a tutti i rischi e le complicazioni che ne derivano. Ma quanto davvero saprà fingere?e personaggi Pere personaggi vedremo: Golge interpretato dall’attore turco Engin Ozturk, Aybuke Pusat, Kursat Alniacik, Cengiz Bozkurt ...

