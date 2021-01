Sul numero di febbraio - Toyoda | Tavares e le elettriche | sono davvero un salto nel buio?

(Di martedì 26 gennaio 2021) Le dichiarazioni di Akioin merito all'auto elettrica hanno fatto a dir poco scalpore. Il presidente della Toyota, infatti, ha di recente dichiarato che l'auto a batteria è sovrastimata, che l'energia, in Giappone, non basterebbe per alimentare un intero parco circolante di Ev e che l'intera industria del settore è messa a rischio dalla corsa sfrenata in questa direzione. Frasi che, data l'autorevolezza di chi l'ha pronunciate, hanno innescato un dibattito su problemi oggettivi, generati dalla svolta in atto e dalla sua accelerazione. Analizziamo le conseguenze. Quattroruote non poteva esimersi da un'attenta disamina delle questioni sollevate, alla luce dei dati e delle informazioni di cui dispone. Il primo aspetto considerato riguarda una disponibilità di energia elettrica adeguata all'ipotesi di una completa elettrificazione dei veicoli: un tema sul quale è ...

sampdoria : ?? | GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL 34' – #BALDE!!!! Strappo di #Ramírez, che cede il pallone al numero ?? proprio… - AccademiaCrusca : Neologismo dantesco formato sul numerale mille, riferito alla moltiplicazione vertiginosa del numero degli angeli,… - Cia_Agricoltura : #Recovery fund e #agricoltura del futuro, consorzi agrari, siti #nucleari, sistema dei #CAA: sul nuovo numero di… - Aner52875824 : @a_agabito @Darkness_andme @zaiapresidente @Gazzettino E quindi? Quel diagramma sarebbe (stato) ancora peggiore per… - Mauro5514 : RT @RaffaAngela: Perché è difficile allargare la maggioranza ed il voto su Bonafede è in realtà un voto sul governo. Parliamoci chiaro, no… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul numero

Il Sole 24 ORE

la campagna vaccinale in corso in Italia, come in altri paesi, ha due problematiche che, in larga parte, si interconnettono: la organizzazione di questa “impresa” sull’insieme della popolazione e la d ...La classificazione, ventilata anche per Friuli ed Emilia, obbligherebbe a test e quarantena quanti viaggiano nell’Unione. Esplode la rabbia dei governatori, con Zaia in prima linea. La classificazione ...