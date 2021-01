Conte annuncia le sue dimissioni in Cdm e va da Mattarella (Di martedì 26 gennaio 2021) Questa mattina, con un po’ di ritardo, il premier Giuseppe Conte ha cominciato il Cdm in cui ha annunciato le sue dimissioni di fronte ai ministri. Subito dopo ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi da Mattarella per le ultime battute del suo governo. Conte in Cdm In questo momento Giuseppe Conte è a Palazzo Chigi dove è in corso il Cdm. Al momento sono queste le informazioni che trapelano. Successivamente salirà al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questi momenti i capi delegazione del M5s Alfonso Bonafede, del Pd Dario Franceschini e di LeU Roberto Speranza avrebbero chiarito nuovamente il loro sostegno a Giuseppe Conte. I prossimi passi Una volta che Conte salirà da ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Questa mattina, con un po’ di ritardo, il premier Giuseppeha cominciato il Cdm in cui hato le suedi fronte ai ministri. Subito dopo ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi daper le ultime battute del suo governo.in Cdm In questo momento Giuseppeè a Palazzo Chigi dove è in corso il Cdm. Al momento sono queste le informazioni che trapelano. Successivamente salirà al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio. In questi momenti i capi delegazione del M5s Alfonso Bonafede, del Pd Dario Franceschini e di LeU Roberto Speranza avrebbero chiarito nuovamente il loro sostegno a Giuseppe. I prossimi passi Una volta chesalirà da ...

