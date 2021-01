Lombardia, numeri sbagliati. La colpa? E’ dell’altro ovviamente (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ ancora caos in Lombardia: i numeri non tornano e la colpa come al solito non è di nessuno. Secondo ormai un leitmotiv che va avanti in pratica da quando è iniziata la pandemia, governo e Regione si rimpallano la responsabilità sui dati sbagliati. Così intervistato dal Corriere della Sera, il Presidente Attilio Fontana finito di nuovo nell’occhio del ciclone parla di una volontà da parte di Roma di “ribaltare la responsabilità”, alludendo a una “operazione che mi indigna”. E’ il solito problema che da mesi ci accompagna nel rapporto stato-regioni. “La responsabilità è chiara – ha dichiarato Fontana al quotidiano – Noi abbiamo sollevato il caso e abbiamo riportato la Regione in zona arancione, forse è l’algoritmo che determina il colore delle zone a dimostrare limiti”. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ ancora caos in: inon tornano e lacome al solito non è di nessuno. Secondo ormai un leitmotiv che va avanti in pratica da quando è iniziata la pandemia, governo e Regione si rimpallano la responsabilità sui dati. Così intervistato dal Corriere della Sera, il Presidente Attilio Fontana finito di nuovo nell’occhio del ciclone parla di una volontà da parte di Roma di “ribaltare la responsabilità”, alludendo a una “operazione che mi indigna”. E’ il solito problema che da mesi ci accompagna nel rapporto stato-regioni. “La responsabilità è chiara – ha dichiarato Fontana al quotidiano – Noi abbiamo sollevato il caso e abbiamo riportato la Regione in zona arancione, forse è l’algoritmo che determina il colore delle zone a dimostrare limiti”. LEGGI ANCHE ...

fattoquotidiano : Ad accorgersi che i dati dei malati Covid della Lombardia erano sbagliati è stata una giovane sindaca con la passio… - LorisCavallett1 : RT @nelloscavo: I dati sbagliati della Lombardia e i tre errori che regioni e governo compiono. @f_riccardi @Avvenire_Nei - Lucagrasso1979 : @LegaSalvini Perché lui sarebbe in grado di leggere i dati? Soprattutto dopo quello che è successo in Lombardia è u… - simonedallora : RT @ilfoglio_it: Il pasticcio dei dati che hanno mandato la Lombardia in zona rossa. Nessun “sentimento antilombardo”: i numeri e l’Rt sbag… - paolocoretti : RT @GiovanniPaglia: Mandano i numeri sbagliati, negano e attaccano pure, sono costretti alla retromarcia e alla fine provano a chiuderla in… -