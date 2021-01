Il più grande mare di metano di Titano è profondo almeno 100 metri. Forse molto di più (Di lunedì 25 gennaio 2021) La sonda Cassini ha misurato la profondità del più grande specchio di metano liquido presente su Titano. L’altimetro radar non è riuscito a "vedere" il fondale, ma la stima è che si trovi a oltre 100 metri di profondità. Valori compatibili con l'esplorazione di un sottomarino.... Leggi su dday (Di lunedì 25 gennaio 2021) La sonda Cassini ha misurato la profondità del piùspecchio diliquido presente su. L’altimetro radar non è riuscito a "vedere" il fondale, ma la stima è che si trovi a oltre 100di profondità. Valori compatibili con l'esplorazione di un sottomarino....

