Sci alpino | cancellata la discesa di Kitzbuehel | pioggia e neve sulla Streif Attesa per il programma di domani

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) Doveva essere il grande giorno della miticalibera di, una delle grandi Classiche del Circo Bianco, e invece il maltempo ha tolto agli appassionati la magia del trofeo dell’Hahnenkamm. Lae lasi sono abbattutispettacolare pista, uno dei templi sacri dello sci, rendendo impossibile la regolare disputa di questa prova valida per la Coppa del Mondo 2021. Gli organizzatori si sono trovati costretti a cancellare l’evento. Si era già gareggiato ieri, ma in quel caso la prova valeva come recupero dellalibera di Wengenla scorsa settimana. Gli organizzatori comunicheranno ildi(domenica 24 gennaio) entro le ore 12.00 ...