Anticipazioni C'è posta per te 23 gennaio: super ospite in studio (Di sabato 23 gennaio 2021) Nella puntata di Sabato 23 gennaio di C'è posta per te in studio ci sarà il grandissimo attore turco Can Yaman Grande attesa per la puntata di C'è posta per te in onda sabato 23 gennaio. Come in ogni puntata, Maria De Filippi è pronta ad accogliere i suoi ospiti e a raccontare tante emozionanti L'articolo proviene da Leggilo.org.

CanMvictoria : RT @gf_lara: C’è Posta per Te anticipazioni puntata di sabato 23 gennaio 2021. C’è il bel Can Yaman! - _callmewendy_ : ANTICIPAZIONI Tutte le settimane c'è qualcuno con delle insicurezze e qualcuno che consola e non l'hanno mai fatto… - Clarissa2223 : @chiaraa_crippaa @miricordavi Ma non è vero..non c'è scritto nulla di tutto questo nelle anticipazioni -

