USA, PMI manifatturiero e servizi crescono più del previsto (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cresce più del previsto l’attività economica negli Stati Uniti, grazie al miglioramento sia del settore manifatturiero sia di quello dei servizi. La stima flash sull’indice PMI manifatturiero elaborato da Markit indica infatti un livello di 59,1 punti, rafforzandosi oltre la soglia critica dei 50 punti oltre la quale scatta l’espansione. Il dato si confronta con il 57,1 precedente, e risulta sopra il 56,5 atteso. Si rafforza anche il settore dei servizi, con il relativo indice PMI che sale a 57,5 punti da 54,8 precedenti e risulta sopra il consensus di 53,6 punti L’indice composito si attesta così a 58 punti dai 55,3 precedenti. Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cresce più dell’attività economica negli Stati Uniti, grazie al miglioramento sia del settoresia di quello dei. La stima flash sull’indice PMIelaborato da Markit indica infatti un livello di 59,1 punti, rafforzandosi oltre la soglia critica dei 50 punti oltre la quale scatta l’espansione. Il dato si confronta con il 57,1 precedente, e risulta sopra il 56,5 atteso. Si rafforza anche il settore dei, con il relativo indice PMI che sale a 57,5 punti da 54,8 precedenti e risulta sopra il consensus di 53,6 punti L’indice composito si attesta così a 58 punti dai 55,3 precedenti.

TonyGagliano6 : RT @ForzaNuova: #Monti sul #Corriere dichiara senza peli sulla lingua che la Troika usa la pandemia per puntare all'eutanasia della piccola… - Tucidide3 : RT @Red_Pill_80: @giuslit I cinesi hanno imparato a fare le scarpe dalle PMI del polo produttivo di Barletta, mica dalla fabbrica USA della… - Red_Pill_80 : @giuslit I cinesi hanno imparato a fare le scarpe dalle PMI del polo produttivo di Barletta, mica dalla fabbrica USA della Nike. - BKTPGroup : #Politica commerciale USA: con Biden 2.000 miliardi di dollari per il rinnovo delle infrastrutture in America e gli… - Elena77999461 : RT @ForzaNuova: #Monti sul #Corriere dichiara senza peli sulla lingua che la Troika usa la pandemia per puntare all'eutanasia della piccola… -

Ultime Notizie dalla rete : USA PMI USA, PMI manifatturiero e servizi crescono più del previsto Il Messaggero Alleggerimento posizioni da fine settimana

Nulla di nuovo ma come sottolineato più volte, l’ottimismo presente nei mercati finanziari è al record massimo.

Usa: sale a 57,5 punti Pmi servizi flash a gennaio, sopra stime (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 gen - L'attivita' nel settore servizi statunitense e' migliorata, mantenendosi in ripresa dopo i ...

Nulla di nuovo ma come sottolineato più volte, l’ottimismo presente nei mercati finanziari è al record massimo.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 gen - L'attivita' nel settore servizi statunitense e' migliorata, mantenendosi in ripresa dopo i ...