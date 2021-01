Trattato per proibizione armi nucleari entra in vigore, “87% italiani vuole disarmo” (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – L’87 per cento degli italiani vuole che il governo smantelli le testate atomiche nel nostro Paese e aderisca al Trattato per la proibizione delle armi nucleari (Tpnw), che entra in vigore quest’oggi. Una percentuale cresciuta del 17 per cento rispetto al 2019. A rendere noto il sondaggio – condotto da YouGov su un campione di oltre 1.000 persone nel novembre 2020 – è la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican) di cui in Italia fanno parte Senzatomica e Rete Italiana Pace e Disarmo. “Il Trattato Tpnw che da oggi è legge- informa la nota- proibisce agli Stati di sviluppare, testare, produrre, fabbricare, trasferire, possedere, immagazzinare, usare o minacciare di usare armi nucleari, o anche permettere che armi nucleari siano posizionate sul proprio territorio“. L’Italia è tra i Paesi che però hanno rifiutato di siglarlo, e stando ancora alla rivelazione statistica di YouGov, solo il 5 per cento degli italiani è d’accordo con questa decisione. “Anche dopo esser stati informati delle forti pressioni da parte di alcuni alleati Nato contro il Tpnw- si legge ancora-, il 76 per cento degli intervistati ha confermato di volere un Governo che mostri una leadership positiva diventando uno dei prossimi aderenti”. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – L’87 per cento degli italiani vuole che il governo smantelli le testate atomiche nel nostro Paese e aderisca al Trattato per la proibizione delle armi nucleari (Tpnw), che entra in vigore quest’oggi. Una percentuale cresciuta del 17 per cento rispetto al 2019. A rendere noto il sondaggio – condotto da YouGov su un campione di oltre 1.000 persone nel novembre 2020 – è la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican) di cui in Italia fanno parte Senzatomica e Rete Italiana Pace e Disarmo. “Il Trattato Tpnw che da oggi è legge- informa la nota- proibisce agli Stati di sviluppare, testare, produrre, fabbricare, trasferire, possedere, immagazzinare, usare o minacciare di usare armi nucleari, o anche permettere che armi nucleari siano posizionate sul proprio territorio“. L’Italia è tra i Paesi che però hanno rifiutato di siglarlo, e stando ancora alla rivelazione statistica di YouGov, solo il 5 per cento degli italiani è d’accordo con questa decisione. “Anche dopo esser stati informati delle forti pressioni da parte di alcuni alleati Nato contro il Tpnw- si legge ancora-, il 76 per cento degli intervistati ha confermato di volere un Governo che mostri una leadership positiva diventando uno dei prossimi aderenti”.

