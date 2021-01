Ufficiale: Mateta va al Crystal Palace (Di giovedì 21 gennaio 2021) Jean-Philippe Mateta è un nuovo giocatore del Crystal Palace. L’attaccante francese classe 1997, che era un obiettivo di mercato di diversi club italiani, continuerà invece la sua carriera oltremanica, ceduto in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto dal Mainz alla società londinese. Foto: footmercato.net L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Jean-Philippeè un nuovo giocatore del. L’attaccante francese classe 1997, che era un obiettivo di mercato di diversi club italiani, continuerà invece la sua carriera oltremanica, ceduto in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto dal Mainz alla società londinese. Foto: footmercato.net L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

