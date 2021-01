Ue, test e quarantena per chi arriva da aree a rischio. «No a viaggi non essenziali» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Novità in vista per gli spostamenti all'estero. Misure più restrittive sui viaggi, ma le frontiere dell'Ue restano aperte: è quanto emerge dalla videoconferenza dei... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 22 gennaio 2021) Novità in vista per gli spostamenti all'estero. Misure più restrittive sui, ma le frontiere dell'Ue restano aperte: è quanto emerge dalla videoconferenza dei...

MediasetTgcom24 : Covid, Biden: test e quarantena per chi vola negli Usa #coronavirus - CdT_Online : +++ I confini UE restano aperti, ma verranno definite zone rosse scure: chi parte da lì dovrà fare il test e una vo… - raelisewin : Test e quarantena in Ue per arrivi da aree ad alto rischio che diventano 'rosso scuro', viaggi non essenziali altamente scoraggiati. #EUCO - AnnickQuemper : RT @ElezioniUsa: Biden impone l'obbligo test e quarantena per chi arriva dall'estero. - Pierpaolorusso8 : RT @ElezioniUsa: Biden impone l'obbligo test e quarantena per chi arriva dall'estero. -