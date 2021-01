Temptation Island, colpo di scena: nozze per la coppia “scoppiata” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nell’ultima edizione di Temptation Island, Alberto e Speranza avevano deciso di separarsi e di continuare per due rispettive strade diverse, ma a sorpresa, Alberto ha fatto una romanticissima proposta di matrimonio a Speranza e lei avrebbe detto di sì. I due, insieme da 16 anni, avevano deciso di partecipare al programma per via dei numerosi problemi di coppia. Era stato proprio Alberto che si era avvicinato a Nunzia, una delle tentatrici, e tra i due è scoppiata la passione. Al momento del falò, Speranza aveva avuto modo di assistere al tradimento e non aveva potuto fare a meno che prendere la decisione di lasciare il suo fidanzato. Temptation Island… finisce in nozze Ormai sono passati 3 mesi da quando si è conclusa l’ultima stagione del programma ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nell’ultima edizione di, Alberto e Speranza avevano deciso di separarsi e di continuare per due rispettive strade diverse, ma a sorpresa, Alberto ha fatto una romanticissima proposta di matrimonio a Speranza e lei avrebbe detto di sì. I due, insieme da 16 anni, avevano deciso di partecipare al programma per via dei numerosi problemi di. Era stato proprio Alberto che si era avvicinato a Nunzia, una delle tentatrici, e tra i due è sta la passione. Al momento del falò, Speranza aveva avuto modo di assistere al tradimento e non aveva potuto fare a meno che prendere la decisione di lasciare il suo fidanzato.… finisce inOrmai sono passati 3 mesi da quando si è conclusa l’ultima stagione del programma ...

