Mandzukic: “Se non mi fossi sentito pronto non avrei accettato il Milan” (Di giovedì 21 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Mario Mandzukic, nella conferenza stampa di oggi a Milanello, ha parlato delle sue condizioni fisiche Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Mario, nella conferenza stampa di oggi aello, ha parlato delle sue condizioni fisiche Pianeta

AntoVitiello : Lavoro atletico per #Kjaer, il fastidio alla schiena c'è ma il danese stringerà i denti. Difficilmente #Bennacer ci… - PietroMazzara : #kjaer lavoro atletico con gli altri titolari di Cagliari. #mandzukic in gruppo con chi non ha giocato lunedì ser… - SkySport : Milan, Mandzukic si presenta: 'Fidatevi, fisicamente sono pronto o non avrei accettato' - MrCiambella : Ma perché Mandzukic non parla italiano dopo 5 anni in Italia? - PianetaMilan : #Mandzukic: 'Se non mi fossi sentito pronto non avrei accettato il #Milan' -