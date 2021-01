I sondaggi nella settimana della crisi non fanno bene a Renzi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chissà come avrebbe reagito qualche anno fa Matteo Renzi se gli avessero detto che a inizio 2021 il suo partito avrebbe avuto meno consensi di quelli del collega Carlo Calenda. Eppure stando a quanto indicato dai sondaggi di Supermedia Agi/Youtrend (che raccoglie 9 studi pubblicati da 7 istituti), la crisi di governo aperta dall’ex presidente del Consiglio ha fatto perdere consensi al suo Italia Viva, che ora scende al 3 per cento, con Azione che sale di 0,5, raggiungendo quota 3 e mezzo. Ma non perdono consensi solo i democratici con Liberi e Uguali fermo al 3,2, e il Pd che scende al 20,01. Anche l’altra forza di governo che fa parte dell’esecutivo perde terreno, passando dall’essere il partito più votato nelle ultime politiche, a essere il terzo. Perché al primo posto ora c’è la Lega, seguita da Fratelli d’Italia, che continua la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chissà come avrebbe reagito qualche anno fa Matteose gli avessero detto che a inizio 2021 il suo partito avrebbe avuto meno consensi di quelli del collega Carlo Calenda. Eppure stando a quanto indicato daidi Supermedia Agi/Youtrend (che raccoglie 9 studi pubblicati da 7 istituti), ladi governo aperta dall’ex presidente del Consiglio ha fatto perdere consensi al suo Italia Viva, che ora scende al 3 per cento, con Azione che sale di 0,5, raggiungendo quota 3 e mezzo. Ma non perdono consensi solo i democratici con Liberi e Uguali fermo al 3,2, e il Pd che scende al 20,01. Anche l’altra forza di governo che fa parte dell’esecutivo perde terreno, passando dall’essere il partito più votato nelle ultime politiche, a essere il terzo. Perché al primo posto ora c’è la Lega, seguita da Fratelli d’Italia, che continua la ...

Ultime Notizie dalla rete : sondaggi nella Swg, ecco quanto vale il partito di Conte Il Sole 24 ORE I sondaggi nella settimana della crisi non fanno bene a Renzi

La crisi di governo innescata da Matteo Renzi ha fatto scendere nei sondaggi Italia Viva. Giù anche il Pd e il M5s. Perde consenso Salvini, ma crescono Meloni e Berlusconi.

Fratelli d’Italia vola, la sinistra è in affanno

L’elettorato italiano cambia volto. Ad influire è la storia che ha portato al governo giallorosso e le varie vicende che nelle ultime settimane ha portato ...

