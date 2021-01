**Governo: strada ‘costruttori’ in salita, ‘caso Cesa’ tegola su trattative neo gruppo (2)** (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) – La preoccupazione che agita le chat grilline, si ritrova anche nelle riflessioni tra i dem. Tra i gruppi parlamentari è forte la preoccupazione. Dal Nazareno con Roberta Pinotti si ribadisce che la linea non cambia: “Matteo Renzi ha aperto una crisi al buio e noi abbiamo evitato conseguenze drammatiche per il Paese. Ora occorre rafforzare la maggioranza per andare avanti”. Ma quella maggioranza con una prospettiva politica attorno alla ‘quarta gamba’ oggi appare in salita dopo i fatti in casa Udc. “Attenzione, però, non è detto che invece quanto accaduto agevoli l’avvicinamento alla maggioranza”, sostiene un esponente dem. Forse. Il lavoro continua. Ma c’è chi fa notare che senza la nascita di quella ‘quarta gamba’ anche chi sarebbe disposto a muoversi -ad esempio in Italia Viva- resta fermo. Manca l’appiglio per fare un’operazione di questo tipo, dice ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) – La preoccupazione che agita le chat grilline, si ritrova anche nelle riflessioni tra i dem. Tra i gruppi parlamentari è forte la preoccupazione. Dal Nazareno con Roberta Pinotti si ribadisce che la linea non cambia: “Matteo Renzi ha aperto una crisi al buio e noi abbiamo evitato conseguenze drammatiche per il Paese. Ora occorre rafforzare la maggioranza per andare avanti”. Ma quella maggioranza con una prospettiva politica attorno alla ‘quarta gamba’ oggi appare indopo i fatti in casa Udc. “Attenzione, però, non è detto che invece quanto accaduto agevoli l’avvicinamento alla maggioranza”, sostiene un esponente dem. Forse. Il lavoro continua. Ma c’è chi fa notare che senza la nascita di quella ‘quarta gamba’ anche chi sarebbe disposto a muoversi -ad esempio in Italia Viva- resta fermo. Manca l’appiglio per fare un’operazione di questo tipo, dice ...

L'esponente di Italia Viva sulla crisi di governo: "Noi volevamo e vogliamo fare accordi. Quando avranno finito con il mercato delle poltrone, se vorranno, potranno parlare con noi".

Covid-19: terza ondata sì, no o forse? I pareri sono diversi e molto discordanti. Il dato è oggettivo. Sulla questione è intervenuto anche l’infettivologo Massimo Galli, intervistato da Rainews24 Pand ...

