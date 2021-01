Di Battista: "Chi ha indagini gravi non è un interlocutore del M5s" (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Chi ha condanne sulle spalle e indagini per reati gravi, perché Cesa non è certo indagato per diffamazione, non può essere un interlocutore”. Lo dice, interpellato al telefono, l’esponente M5S Alessandro Di Battista commentando indagini della Dda di Catanzaro che vede coinvolto il segretario dimissionario dell’Udc Lorenzo Cesa. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Chi ha condanne sulle spalle eper reati, perché Cesa non è certo indagato per diffamazione, non può essere un”. Lo dice, interpellato al telefono, l’esponente M5S Alessandro Dicommentandodella Dda di Catanzaro che vede coinvolto il segretario dimissionario dell’Udc Lorenzo Cesa.

Adnkronos : #Governo, @ale_dibattista: 'Con chi sotto indagine per reati gravi non si parla' - max65bo : RT @MarceVann: 'Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta di 'ndrangheta non si parla. Punto. Si c… - italianfirst2 : Di Battista: 'Chi ha indagini gravi non è un interlocutore del M5s' ?? INVECE PREGUIDICATI CHE SPARANO CAZZATE DA CI… - GiammarioDiB : @leftiscooler Si ma non è che se Salvini cita una frase di Grillo è deprecabile solo perché l’ha detto Salvini, ha… - ignaziore : RT @MarceVann: 'Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta di 'ndrangheta non si parla. Punto. Si c… -

Ultime Notizie dalla rete : Battista Chi Di Battista: "Chi ha indagini gravi non è un interlocutore del M5s" L'HuffPost Di Battista: "Chi ha indagini gravi non è un interlocutore del M5s"

“Chi ha condanne sulle spalle e indagini per reati gravi, perché Cesa non è certo indagato per diffamazione, non può essere un interlocutore”. Lo dice, interpellato al telefono, l’esponente M5S Alessa ...

"Senza Cesa con chi trattiamo?". Effetto Catanzaro sulla crisi di governo

Da Palazzo Chigi non esce un fiato, le chat del Movimento 5 stelle esplodono. Lorenzo Cesa non è più un vecchio arnese dell’era berlusconiana, come i pentastellati lo avrebbero bollato non più di qual ...

“Chi ha condanne sulle spalle e indagini per reati gravi, perché Cesa non è certo indagato per diffamazione, non può essere un interlocutore”. Lo dice, interpellato al telefono, l’esponente M5S Alessa ...Da Palazzo Chigi non esce un fiato, le chat del Movimento 5 stelle esplodono. Lorenzo Cesa non è più un vecchio arnese dell’era berlusconiana, come i pentastellati lo avrebbero bollato non più di qual ...