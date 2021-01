Ant-Man 3: Michael Douglas annuncia di essere pronto a tornare sul set (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le riprese di Ant-Man 3 sembra stiano per iniziare: Michael Douglas ha confermato online di essere pronto a tornare sul set. Ant-Man 3 avrà nel proprio cast Michael Douglas e l'attore ha annunciato di essere pronto a ritornare sul set, confermando che Hank Pym apparirà anche nel terzo capitolo della storia tratta dai fumetti Marvel. L'attore ha pubblicato uno scatto tratto dalla prima avventura dell'eroe interpretato da Paul Rudd in cui lo scienziato è a bordo di una macchina. La didascalia della foto pubblicata da Michael Douglas rivela: "È arrivato il momento di far crescere il pizzetto. Hank Pym è tornato! Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà nel 2022!". ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le riprese di Ant-Man 3 sembra stiano per iniziare:ha confermato online disul set. Ant-Man 3 avrà nel proprio caste l'attore hato dia risul set, confermando che Hank Pym apparirà anche nel terzo capitolo della storia tratta dai fumetti Marvel. L'attore ha pubblicato uno scatto tratto dalla prima avventura dell'eroe interpretato da Paul Rudd in cui lo scienziato è a bordo di una macchina. La didascalia della foto pubblicata darivela: "È arrivato il momento di far crescere il pizzetto. Hank Pym è tornato! Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà nel 2022!". ...

