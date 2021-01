Qualcosa di speciale, Rai 2/ "Una storia d'amore pericolosamente in bilico" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Qualcosa di speciale in onda su Rai 2 oggi, 20 gennaio, alle 21.20. Nel cast Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Dan Fogler, Judy Greer. Come seguire il film in diretta streaming. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 20 gennaio 2021)diin onda su Rai 2 oggi, 20 gennaio, alle 21.20. Nel cast Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Dan Fogler, Judy Greer. Come seguire il film in diretta streaming.

Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) Qualcosa di speciale (Film) #StaseraInTV 20/01/2021 #PrimaSerata #qualcosadispeciale @RaiDue - LuciaMirra2 : @Solasta843 @MetaErmal Si infatti Ellie, anch'io spero che pensi a questa possibilità sarebbe davvero qualcosa di m… - Laura35399203 : #sanvalentino #regalodisanvalentino #amore #bookfotografico #serviziofotografico #amarsi #fotodamore E se non sai… - RaiDue : Una commedia sentimentale assolutamente imperdibile ?? 'Qualcosa di speciale' ?? Questa sera in prima serata #Rai2 - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai2 la commedia ‘Qualcosa di speciale’. Con Martin Sheen, Aaron Eckhart e Jennifer Aniston -