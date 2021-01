Piano pandemico, quanto servono davvero mascherine e distanziamento? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Diffuso il contenuto del Piano pandemico 2021-2023 che analizza il ruolo effettivo giocato sia dalle mascherine che dal distanziamento sociale. E non solo contro il Covid-19. Il Piano vaccini va avanti, con il Governo che ha intenzione di raggiungere il maggior numero di persone protette dai recenti ritrovati medici entro la fine della prossima primavera. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Diffuso il contenuto del2021-2023 che analizza il ruolo effettivo giocato sia dalleche dalsociale. E non solo contro il Covid-19. Ilvaccini va avanti, con il Governo che ha intenzione di raggiungere il maggior numero di persone protette dai recenti ritrovati medici entro la fine della prossima primavera. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Prima ondata Covid-19, piano pandemico 2006 mai attuato. Eppure Oms prima ritira il ra… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Torniamo sul piano pandemico, con documenti inediti ? Il vaccino ? Chi è il re dei m… - matteosalvinimi : GILETTI CONTRO SPERANZA: 'IL SUO LIBRO? PERCHÉ È STATO NASCOSTO? NEL LIBRO NON C'È NULLA CHE RIGUARDI IL PIANO PAND… - GonnelliLuca : ++++ultim'ora++++ Covid, inchiesta Bergamo: piano pandemico attivato in ritardo - messveneto : Covid, inchiesta Bergamo: piano pandemico attivato in ritardo: L'Oms aveva chiesto il provvedimento già il 5 gennai… -