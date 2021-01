Governo, Giuseppe Conte accelera sul suo "partito": trattative con Udc e forzisti. Pd: serve quota 170 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Avrebbe voluto più tempo Giuseppe Conte per comporre la ?quarta gamba?, ma al termine del vertice di maggioranza prende atto che non ce ne è molto e che già la... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 21 gennaio 2021) Avrebbe voluto più tempoper comporre la ?quarta gamba?, ma al termine del vertice di maggioranza prende atto che non ce ne è molto e che già la...

Emma Bonino volta le spalle a Giuseppe Conte. 'Pur di restare dov'è, Conte cambia idea annualmente' Il duro attacco di Maria Elena Boschi a Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è giunto al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica.

Vertice di governo, avanti con rafforzamento maggioranza. Conte sale al Colle, domani tocca al centrodestra

Su scostamento e ristori al momento il governo può contare anche sui voti di Italia Viva e del centrodestra. Ma il successivo lavoro delle commissioni, dove oltre al Recovery deve passare anche la leg ...

Avrebbe voluto più tempo Giuseppe Conte per comporre la “quarta gamba”, ma al termine del vertice di maggioranza prende atto che non ce ne è molto e che già ...Su scostamento e ristori al momento il governo può contare anche sui voti di Italia Viva e del centrodestra. Ma il successivo lavoro delle commissioni, dove oltre al Recovery deve passare anche la leg ...