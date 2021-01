Covid, Ema: se vaccini inefficaci su varianti, serviranno mesi per i nuovi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Se gli attuali vaccini anti - Covid dovessero dimostrarsi inefficaci nel contrastare una o più varianti del virus, potrebbero servire mesi prima di rimpiazzarli. L'avvertimento arriva dall'Agenzia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Se gli attualianti -dovessero dimostrarsinel contrastare una o piùdel virus, potrebbero servireprima di rimpiazzarli. L'avvertimento arriva dall'Agenzia ...

