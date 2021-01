Conte salvo? No, crisi ancora aperta e dimissioni possibili (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il voto al Senato ha avuto il doppio effetto di salvare il governo Conte da una parte e indebolirlo definitivamente dall’altra. Perché è evidente che il presidente del Consiglio sia riuscito a rintuzzare l’attacco di Matteo Renzi, ma lo è altrettanto il fatto che la vera crisi potrebbe consumarsi nei prossimi giorni. Quando entreranno in gioco altri fattori, a partire dal rimpasto e dal peso delle commissioni parlamentari. E allora Conte potrebbe ancora essere costretto a presentarsi dimissionario, aprendo la strada ad ogni possibile scenario. Renzi ha il tempo dalla sua Il Premier salirà oggi al Colle, non prima di aver riunito un vertice di maggioranza che dovrà tirare le somme di una “vittoria” che lascia l’amaro in bocca. Matteo Renzi ha parlato di ‘numeri deludenti’, sottolineando come Italia Viva sia sempre ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il voto al Senato ha avuto il doppio effetto di salvare il governoda una parte e indebolirlo definitivamente dall’altra. Perché è evidente che il presidente del Consiglio sia riuscito a rintuzzare l’attacco di Matteo Renzi, ma lo è altrettanto il fatto che la verapotrebbe consumarsi nei prossimi giorni. Quando entreranno in gioco altri fattori, a partire dal rimpasto e dal peso delle commissioni parlamentari. E allorapotrebbeessere costretto a presentarsi dimissionario, aprendo la strada ad ogni possibile scenario. Renzi ha il tempo dalla sua Il Premier salirà oggi al Colle, non prima di aver riunito un vertice di maggioranza che dovrà tirare le somme di una “vittoria” che lascia l’amaro in bocca. Matteo Renzi ha parlato di ‘numeri deludenti’, sottolineando come Italia Viva sia sempre ...

