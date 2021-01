Quando si parla di responsabili arriva lui Scilipoti piomba in Senato

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) “Se sono qui per godermi lo spettacolo? Ma qui non c’è niente di cui godere. Qui è l’Italia che rischia”. A dirlo è Domenicomentre si aggira per il Transatlantico al, in quella che è una giornata cruciale per il Governo in cerca dei. Lui fu uno di quelli nel 2010,risultò decisivo per il salvataggio del governo Berlusconi. “Ma io non serbo rancore”, afferma l’exmentare, “non c’è spazio per la vendetta nella cultura cristiana.Siamo in una fase delicata per il Paese. Lo dico io, che sono medico di medicina territoriale in prima linea nella lotta contro il Covid”.fu lui a ricoprire il ruolo di ancora di salvataggio insieme ad altrimentari venne definito “voltagabbana”, mentre ora il termine ...