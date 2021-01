Marocchino la violenta due volte nella stessa sera | l’incubo di una 22enne

Leggi su chenews

(Di martedì 19 gennaio 2021)per la ragazza è durato una interata, poi la fuga dell’uomo, e la ragazza soccorsa quasi per caso. Polizia (Facebook)Un incontro casuale, per l’acquisto di una dose di droga. Catanzaro Lido, Calabria. I due si incontrano cosi, il ragazzo 26enne di origini marocchine, è un noto spacciatore della zona. I due si ritrovano sul lungomare, zona lido, dove il ragazzo abitualmente staziona per i suoi traffici illegali. Nota la ragazza,, e prova ad attirare la sua attenzione, la porta tra gli scogli in un luogo chiaramente appartato, la ragazza, in cerca di una dose o di chissà cos’altro si fida, ma lui ha altre intenzioni, e tra quelli scogli abusa di lei, la. Poi, paradossalmente, lo stesso ragazzo si propone di riaccompagnarla a casa, la ragazza accetta, anche questo è ...