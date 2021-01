Inter, Dino Zoff esalta un giocatore nerazzurro (Di martedì 19 gennaio 2021) Il portiere Campione del Mondo di Spagna '82 ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto, concentrandosi principalmente sui nerazzurri di Antonio Conte. Intervistato da Leggo.it, l'ex giocatore juventino ha esordito così: 'Secondo me, i nerazzurri erano favoriti anche prima della gara di domenica. La vittoria dell'Inter è stata netta e meritata, proprio a conferma ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 19 gennaio 2021) Il portiere Campione del Mondo di Spagna '82 ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto, concentrandosi principalmente sui nerazzurri di Antonio Conte.vistato da Leggo.it, l'exjuventino ha esordito così: 'Secondo me, i nerazzurri erano favoriti anche prima della gara di domenica. La vittoria dell'è stata netta e meritata, proprio a conferma ...

L'ex estremo difensore del Mundial '82 ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto, quest'anno più che mai combattuta.

Zoff: “Lukaku non si tira mai indietro. Sta facendo benissimo, merito anche di Conte”

Inter, l’ex portiere Dino Zoff ha voluto dare il suo parere sulla lotta al vertice del campionato italiano. L’ex estremo difensore vede la formazione di Antonio Conte sempre favorita per lo scudetto a ...

L'ex estremo difensore del Mundial '82 ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto, quest'anno più che mai combattuta.Inter, l'ex portiere Dino Zoff ha voluto dare il suo parere sulla lotta al vertice del campionato italiano. L'ex estremo difensore vede la formazione di Antonio Conte sempre favorita per lo scudetto a ...