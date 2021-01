Can Yaman e Diletta Leotta, tra loro è amore a distanza: spuntano le prove social (Di martedì 19 gennaio 2021) Il flirt tanto chiacchierato in questi giorni, tra Can Yaman e Diletta Leotta, decolla e ad alimentarne la veridicità è ora un post social condiviso dall’attore turco dal messaggio romantico, che inequivocabilmente rimanda alla conduttrice italiana. E non è l’unico gesto sibillino a conferma del legame tra i due vip del gossip del momento. C’è, inoltre, una canzone che entrambi hanno condiviso con i follower negli ultimi giorni. Segno che, nonostante la distanza intercorrente tra loro, i due vogliano sentirsi vicini, attraverso i social. Che facciano sul serio? Can Yaman e il gesto sibillino per Diletta Leotta Nonostante Can Yaman e Diletta Leotta siano tra ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 gennaio 2021) Il flirt tanto chiacchierato in questi giorni, tra Can, decolla e ad alimentarne la veridicità è ora un postcondiviso dall’attore turco dal messaggio romantico, che inequivocabilmente rimanda alla conduttrice italiana. E non è l’unico gesto sibillino a conferma del legame tra i due vip del gossip del momento. C’è, inoltre, una canzone che entrambi hanno condiviso con i follower negli ultimi giorni. Segno che, nonostante laintercorrente tra, i due vogliano sentirsi vicini, attraverso i. Che facciano sul serio? Cane il gesto sibillino perNonostante Cansiano tra ...

Adnkronos : #CanYaman verso #Sanremo, il nuovo Sandokan all'Ariston - VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - Corriere : Carisma, muscoli e gentilezza: Can Yaman e Regé-Jean Page riscrivono il fascino maschile - MariaDo24672591 : @can_yaman_int Sono felicissima... sarà un anno pieno di Can???????????? - MariLu201068 : RT @mattinodinapoli: #Sanremo2021, Can Yaman sarà ospite di Amadeus all'Ariston -