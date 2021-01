Rivoluzione alla Rai | dove cacciano Fabio Fazio | terrore per il conduttore | bomba-Littizzetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tutto in sette giorni. La crisi di governo si è iniziata, dopo una lunga attesa si è aperta. E ha sorpreso anche Luciana, la comica di Che tempo che fa, non in studio ma in collegamento connella puntata in onda su Rai 3 domenica 18 gennaio. E la comica torinese si è spesa in una battuta sulla crisi di governo. Già, perchémolto politico, quando ci sono delle crisi politiche spesso e volentieri si trova in mezzo a voci circa il suo futuro in Rai (si pensi a quanto accaduto negli scorsi anni). Ed è proprio su questo punto che fa ironia la: "Sono andata via per una settimana e mi è successo un casino al governo, ma come è possibile? Adesso ci sarà unaancheRai? Ci spostano dai Rai 3 ...