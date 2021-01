Le 10 spezie che non devono mancare in cucina (e come usarle) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il bello delle spezie e delle erbe aromatiche è che – oltre a essere innumerevoli – ogni cucina le interpreta in modo diverso: quello che per noi è novità o esotico, in altri territori fa parte della normalità. Ecco perchè alcuni elementi come salvia, alloro, rosmarino, prezzemolo, basilico, origano, il prezioso zafferano per un cuoco italiano – professionista o di casa – sono talmente comuni da non meritare enfasi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il bello delle spezie e delle erbe aromatiche è che – oltre a essere innumerevoli – ogni cucina le interpreta in modo diverso: quello che per noi è novità o esotico, in altri territori fa parte della normalità. Ecco perchè alcuni elementi come salvia, alloro, rosmarino, prezzemolo, basilico, origano, il prezioso zafferano per un cuoco italiano – professionista o di casa – sono talmente comuni da non meritare enfasi.

_jackopalypse : Ah e anche io che vivevo da qualche parte dal mondo anglofona e passeggiavo in un parco dove vendevano spezie ma quello non è stato brutto - Life_120 : ???? #Infiammazione? Lo stile #alimentare che aiuta la prevenzione di tante #patologie #Spezie???? e #vitamine per far… - Occhisquieti : @criz_bi Talmente distratta dai barattoli con le spezie che non avevo capito... ????????? - maria_micola : RT @WineNewsIt: A #pranzo dai #ColliOrientali del #Friuli il Bianco #Myò #FiorDiLeonie 2018 @ZorzettigVini che profuma di mela e pesca matu… - Miss_FrancyM : @atKorovaMilkBar Quelli che ci sono a Bruxelles han sempre carne che non mi piace con troppe spezie -

Ultime Notizie dalla rete : spezie che Le 10 spezie che non devono mancare in cucina (e come usarle) Vanity Fair Italia Le migliori diete per perdere peso e proteggere il cuore

La classifica delle diete migliori e peggiori del 2021 è stata stilata e proposta da un gruppo di esperti americani basandosi su sette parametri ...

STORIE A DOMICILIO La super caraibica, piatto conviviale che fa il boom in epoca di lockdown

Un ricordo che ora è stato sbloccato da Erik Balliu dell'Inn Ale Café di via Dante che nell'anno della pandemia ha portato a casa degli alessandrini questa proposta gastronomica ...

La classifica delle diete migliori e peggiori del 2021 è stata stilata e proposta da un gruppo di esperti americani basandosi su sette parametri ...Un ricordo che ora è stato sbloccato da Erik Balliu dell'Inn Ale Café di via Dante che nell'anno della pandemia ha portato a casa degli alessandrini questa proposta gastronomica ...