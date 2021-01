Governo: Ronzulli, 'ricerca voti Conte né nobile né dignitosa' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio ha avuto il coraggio di parlare di dignità e nobiltà della politica, mentre tenta in tutti i modi di racimolare i voti necessari a restare a Palazzo Chigi. Non c'è nulla di nobile e men che meno di dignitoso in questa sua affannosa ricerca, pallottoliere alla mano, in cui non mancano ammiccamenti, caduti nel vuoto, al centrodestra". Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. "Nell'intervento a Montecitorio -prosegue- ha elencato tutta una serie di interventi mai realizzati e ha lanciato regalie a chi gli voterà la fiducia. Più che un presidente del Consiglio sembrava un piazzista, d'altronde pur di restare al proprio posto, Conte si è appellato davvero a tutto e tutti, passando da espressione di un movimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio ha avuto il coraggio di parlare di dignità e nobiltà della politica, mentre tenta in tutti i modi di racimolare inecessari a restare a Palazzo Chigi. Non c'è nulla die men che meno di dignitoso in questa sua affannosa, pallottoliere alla mano, in cui non mancano ammiccamenti, caduti nel vuoto, al centrodestra". Lo afferma Licia, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. "Nell'intervento a Montecitorio -prosegue- ha elencato tutta una serie di interventi mai realizzati e ha lanciato regalie a chi gli voterà la fiducia. Più che un presidente del Consiglio sembrava un piazzista, d'altronde pur di restare al proprio posto,si è appellato davvero a tutto e tutti, passando da espressione di un movimento ...

