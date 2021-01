Conte alla prova delle Camere (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Centosessantuno è il sogno, uno più dell'opposizione il bagno di realismo, uno di meno la fine. Giuseppe Conte inizia il suo rapido ma affannoso passaggio in Parlamento dopo il ritiro della delegazione di Iv da parte di Matteo Renzi. Si comincia con la meno ostica, la Camera, che dovrebbe agevolmente assegnare la fiducia, si vedrà se assoluta o relativa, al governo. Alle 12 il Presidente del Consiglio svolgerà le comunicazioni, poi il dibattito, la sanificazione dell'aula e alle 17 la replica del premier, infine le dichiarazioni di voto e la fiducia per appello nominale. Martedì l'aula più insidiosa per l'esecutivo, quella del Senato, dove Conte si presenterà alle 9,30 per ricevere l'esito del voto di fiducia verso le 20. Tutti si dicono certi che il premier terrà un appello alla responsabilità davanti ai problemi del Paese e ... Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Centosessantuno è il sogno, uno più dell'opposizione il bagno di realismo, uno di meno la fine. Giuseppeinizia il suo rapido ma affannoso passaggio in Parlamento dopo il ritiro della delegazione di Iv da parte di Matteo Renzi. Si comincia con la meno ostica, la Camera, che dovrebbe agevolmente assegnare la fiducia, si vedrà se assoluta o relativa, al governo. Alle 12 il Presidente del Consiglio svolgerà le comunicazioni, poi il dibattito, la sanificazione dell'aula e alle 17 la replica del premier, infine le dichiarazioni di voto e la fiducia per appello nominale. Martedì l'aula più insidiosa per l'esecutivo, quella del Senato, dovesi presenterà alle 9,30 per ricevere l'esito del voto di fiducia verso le 20. Tutti si dicono certi che il premier terrà un appelloresponsabilità davanti ai problemi del Paese e ...

