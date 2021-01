Napoli-Fiorentina, le formazioni: Fabian-Osimhen positivi, Gattuso si affida a Petagna (Di domenica 17 gennaio 2021) Napoli e Fiorentina scenderanno in campo allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 12.30. Si tratta della prima partita della squadra azzurra a quest’insolito orario che ora è diventato di attualità, con la partita che sarà visibile su DAZN. Per portare a casa i tre punti Rino Gattuso è pronto a schierare la miglior squadra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 17 gennaio 2021)scenderanno in campo allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 12.30. Si tratta della prima partita della squadra azzurra a quest’insolito orario che ora è diventato di attualità, con la partita che sarà visibile su DAZN. Per portare a casa i tre punti Rinoè pronto a schierare la miglior squadra L'articolo

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliFiorentina ?? - RafAuriemma : L'ASL Napoli 1 ha ricevuto comunicazione dal club che farà nuovi tamponi alla squadra, per capire se altri calciato… - IavaroneToni : Napoli-Fiorentina: recupero lampo per Manolas, Demme in coppia per Bakayoko - luigicastronuov : RT @acffiorentina: ??| Squadra arrivata a Napoli #ForzaViola ?? #Fiorentina #NapoliFiorentina #NAPvFIO -