Coronavirus, fino a quando il Piemonte sarà in zona arancione? (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Piemonte da oggi, domenica 17 gennaio , è zona arancione. Quindi bar e ristoranti chiusi, negozi aperti e spostamenti consentiti solo all'interno del proprio comune di residenza, tranne per chi ... Leggi su novaratoday (Di domenica 17 gennaio 2021) Ilda oggi, domenica 17 gennaio , è. Quindi bar e ristoranti chiusi, negozi aperti e spostamenti consentiti solo all'interno del proprio comune di residenza, tranne per chi ...

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 1.059.294 Variazione rispetto alle 17 di ier… - RegioneLazio : ll Lazio in ZONA ARANCIONE Le nuove norme saranno in vigore dal 17 gennaio fino a nuova Ordinanza del Ministero del… - Corriere : In Austria prolungato il terzo lockdown: restrizioni fino all’8/2 - Yogaolic : #covid #Milano, la #Lombardia è zona rossa fino al 31 gennaio: 'Non è punizione'. Le regole - shopenauerwho : RT @ultimenotizie: L'#Austria prolunga il #lockdown nazionale fino al 7 febbraio, a causa della cosiddetta variante inglese del coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fino CORONAVIRUS: NUOVO DPCM valido fino al 5 MARZO, ci sono novità per SECONDE CASE e MUSEI. Le REGOLE aggiornate iLMeteo.it Artigianato, nell’Astigiano si stima fino a giugno un calo di 60 imprese

Pubblicato da Confartigianato il compendio del secondo semestre 2020. Bossi: "La pandemia ha accentuato l'incidenza delle cessazioni di attività che si verificano a fine anno".

Dpcm e nuove zone: ok a spostamenti verso seconde case anche fuori regione (TESTO)

Zona arancione per 9 regioni, compreso il Lazio che per la prima volta esce dalla zona gialla. Lo prevede l’ordinanza, in vigore dal 17 gennaio. NordEst (Adnkronos) – Nuova or ...

Pubblicato da Confartigianato il compendio del secondo semestre 2020. Bossi: "La pandemia ha accentuato l'incidenza delle cessazioni di attività che si verificano a fine anno".Zona arancione per 9 regioni, compreso il Lazio che per la prima volta esce dalla zona gialla. Lo prevede l’ordinanza, in vigore dal 17 gennaio. NordEst (Adnkronos) – Nuova or ...