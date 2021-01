Pirlo: “Conte mi ha fatto venir voglia di allenare. Non firmo per il pari, nessuna paura” (Di sabato 16 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha presentato la sfida tra Inter e Juventus valida come posticipo del 18° turno di Serie A. Queste le parole del tecnico bianconero. Sulla partita: “Mi aspetto inizialmente un’Inter aggressiva che vorrà dare ritmo alla gara. Noi ci siamo preparati anche a questo e non dobbiamo avere paura di andare a fare la gara anche in un match così importante dando l’impronta di quanto abbiamo fatto e abbiamo preparato. Sarà una partita tattica ma dobbiamo anche essere liberi di testa”. Se un pareggio possa essere un buon risultato per la sua squadra: “No, non si parte mai per giocare per un pari. Andremo a San Siro per vincere, è una partita importante ma non fondamentale per lo scudetto. Ce la giocheremo a viso aperto con le nostre carte con una squadra che è forte. L’Inter ha una grande squadra lo ha dimostrato con ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Andreaha presentato la sfida tra Inter e Juventus valida come posticipo del 18° turno di Serie A. Queste le parole del tecnico bianconero. Sulla partita: “Mi aspetto inizialmente un’Inter aggressiva che vorrà dare ritmo alla gara. Noi ci siamo preparati anche a questo e non dobbiamo averedi andare a fare la gara anche in un match così importante dando l’impronta di quanto abbiamoe abbiamo preparato. Sarà una partita tattica ma dobbiamo anche essere liberi di testa”. Se un pareggio possa essere un buon risultato per la sua squadra: “No, non si parte mai per giocare per un. Andremo a San Siro per vincere, è una partita importante ma non fondamentale per lo scudetto. Ce la giocheremo a viso aperto con le nostre carte con una squadra che è forte. L’Inter ha una grande squadra lo ha dimostrato con ...

