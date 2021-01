Meteo, arriva il picco del ciclone russo: crollano le temperature (Di sabato 16 gennaio 2021) Durante questa domenica, il Meteo sarà influenzato dal picco del ciclone russo. crollano le temperature, tra sole e rovesci e nevosi. arriva l’apice del ciclone russo, con il Meteo italiano che ne sarà inevitabilmente influenzato. Infatti proprio durante questa domenica avremo il picco del freddo causato dal vortice artico, con temperature pronte a crollare, nonostante L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Durante questa domenica, ilsarà influenzato daldelle, tra sole e rovesci e nevosi.l’apice del, con ilitaliano che ne sarà inevitabilmente influenzato. Infatti proprio durante questa domenica avremo ildel freddo causato dal vortice artico, conpronte a crollare, nonostante L'articolo proviene da Inews.it.

Milano, 15 gennaio 2021 - Sciarpa, guanti e cappello. Sarà breve ma intensa l'ondata di gelo russo che sta per investire anche l'Italia colpendo principalmente le regioni adriatiche. Il freddo ed il m ...

