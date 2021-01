Diffidati Inter-Juventus | bianconeri a rischio squalifica per il Napoli in Supercoppa Italiana

(Di sabato 16 gennaio 2021) Idiper quanto riguarda la squadra di Pirlo che rischiano lain vista della sfida contro ilinche assegna il primo titolo stagionale. Come noto, il trofeo che si disputa mercoledì 20 gennaio dal punto di vista regolamentare è equiparato alla Serie A, dunque è lì che si scontano le squalifiche del turno precedente in campionato. E sono quattro i giocatori ase dovessero essere ammoniti nuovamente: si tratta di Danilo, Kulusevski, Rabiot e Bentancur. IL REGOLAMENTO DELLASportFace.

