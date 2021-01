Soffri di artrite reumatoide? Ecco i cibi da evitare

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Chi soffre didovrebbe prestare attenzione ad alcuni alimenti. Scopriamo insieme quali sono e perché andrebbero evitati. L’è una malattia infiammatoria di tipo autoimmune che colpisce le articolazioni in modo piuttosto pesante. Si tratta di un problema sempre più diffuso e per il quale sono tuttora in corso studi volti a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Soffri artrite

CheDonna.it

Artrite idiopatica giovanile, la storia di Martina tra gravidanza e lavoro: uno dei tanti esempi dell’importanza di una diagnosi precoce Sono stata fortunata. È la frase scelta come incipit per rac ...

Psoriasi, rischio più elevato con una ridotta forma fisica da giovani

Non essere particolarmente in forma da giovani può significare correre un maggiore rischio di soffrire di psoriasi autoimmune, “uno stato di instabilità della crescita dell'epidermide in alcune sedi, ...