“Si lo voglio” ma poi la morte se l’è portata via (Di venerdì 15 gennaio 2021) La tragica storia di una donna, del suo grande amore, e di una malattia che no ha lasciato alcuno scampo ai suoi sogni. Daniela Cerantola (Web)Una storia d’amore spezzata, rovinata dal sopraggiungere di un male che non lascia scampo. Una storia d’amore che non ha potuto godere dei giorni di cui aveva bisogno, del tempo, dell’intensità, dei giorni necessari per potersi sentire felice. E’ cosi, Daniela Cerantola, 37enne di Vicenza, ha sposato il suo fidanzato, con il quale conviveva da qualche anno, Alessandro Momì, nonostante tutto quello che le accadesse intorno. Alessandra era ricoverata in ospedale, al San Bartolo di Vicenza. Una malattia, brutta, cattiva, la teneva li ormai da tempo. Un tumore al seno, che non le avrebbe lasciato scampo, che non avrebbe accettato che Daniela vivesse il suo sogno d’amore, che non avrebbe acconsentito alla necessità di quella ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 gennaio 2021) La tragica storia di una donna, del suo grande amore, e di una malattia che no ha lasciato alcuno scampo ai suoi sogni. Daniela Cerantola (Web)Una storia d’amore spezzata, rovinata dal sopraggiungere di un male che non lascia scampo. Una storia d’amore che non ha potuto godere dei giorni di cui aveva bisogno, del tempo, dell’intensità, dei giorni necessari per potersi sentire felice. E’ cosi, Daniela Cerantola, 37enne di Vicenza, ha sposato il suo fidanzato, con il quale conviveva da qualche anno, Alessandro Momì, nonostante tutto quello che le accadesse intorno. Alessandra era ricoverata in ospedale, al San Bartolo di Vicenza. Una malattia, brutta, cattiva, la teneva li ormai da tempo. Un tumore al seno, che non le avrebbe lasciato scampo, che non avrebbe accettato che Daniela vivesse il suo sogno d’amore, che non avrebbe acconsentito alla necessità di quella ...

dellorco85 : Salvini ai giornalisti: 'vado, non voglio assembramenti' e poi si ferma e fa un selfie ?? #maratonacrisi - cixkids : @_interludewings omg fammi sapere poi ne sto cercando alcuni e poi voglio valutare da dove prenderlo hehe - Meredith1314 : @DiegoCarriero13 E poi ora che ci penso COME FAI A CONOSCERLI ...no, sai cosa? Non voglio sapere neanche questo - transloversreal : RT @TravMaya: Voglio mettermi in questa posizione in attesa di essere penetrata da mille maschi vogliosi,montata come una cagna in calore,… - killmymindxalwu : @bettyotb Nono non voglio anche perché poi dovrei fermarmi ogni due per tre -

Ultime Notizie dalla rete : voglio poi EWAN. «QUEST'ANNO VOGLIO VINCERE IN TUTTI I GRANDI GIRI. E POI C'E' LA MAGLIA VERDE...» TUTTOBICIWEB.it EWAN. «QUEST'ANNO VOGLIO VINCERE IN TUTTI I GRANDI GIRI. E POI C'E' LA MAGLIA VERDE...»

«Voglio vincere una tappa in ciascuno dei tre grandi giri» è il piano di Ewan, nonostante un inizio di stagione segnato già da un calendario alterato. Infatti il velocista della Lotto-Soudal non potrà ...

Marino rivede De Zerbi Baci e abbracci tra i due allenatori

Lo spallino: «È geniale, ha sempre visto le cose in anticipo» Il neroverde: «Il mio più grande maestro, gli voglio bene» ...

«Voglio vincere una tappa in ciascuno dei tre grandi giri» è il piano di Ewan, nonostante un inizio di stagione segnato già da un calendario alterato. Infatti il velocista della Lotto-Soudal non potrà ...Lo spallino: «È geniale, ha sempre visto le cose in anticipo» Il neroverde: «Il mio più grande maestro, gli voglio bene» ...