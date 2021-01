Quando parla Conte del nuovo DPCM del 15 gennaio 2021: orario e canali (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quando parla Conte per illustrare il nuovo DPCM di oggi 15 gennaio 2021? Da domani entreranno in vigore le nuove restrizioni del Governo, scadendo stamane quelle relative al decreto realizzato poco prima delle festività natalizie. Come successo in passato, Conte potrebbe tenere la conferenza stampa di rito questa sera, intorno alle ore 20. Il nuovo DPCM di oggi 15 gennaio sarà valido fino al 5 marzo, mentre si registra la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile. Fino al 15 febbraio non saranno consentiti nemmeno gli spostamenti tra Regioni o Province autonome differenti, ad eccezione delle ragioni che noi tutti conosciamo (motivi di salute, di lavoro o comprovati bisogni ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021)per illustrare ildi oggi 15? Da domani entreranno in vigore le nuove restrizioni del Governo, scadendo stamane quelle relative al decreto realizzato poco prima delle festività natalizie. Come successo in passato,potrebbe tenere la conferenza stampa di rito questa sera, intorno alle ore 20. Ildi oggi 15sarà valido fino al 5 marzo, mentre si registra la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile. Fino al 15 febbraio non saranno consentiti nemmeno gli spostamenti tra Regioni o Province autonome differenti, ad eccezione delle ragioni che noi tutti conosciamo (motivi di salute, di lavoro o comprovati bisogni ...

