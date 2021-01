La droga sempre più diffusa | tra tredicenni si inizia con la cocaina

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “Lo scenario della dipendenza da sostanze stupefacenti è cambiato, già da prima del lockdown: l’età di avvio all’utilizzo di sostanze stupefacenti si è abbassata e si parla di minori nella prima adolescenza”, dai 13 anni in poi. Francesca Picone, psichiatra e direttore del Sert di Montelepre in provincia di Palermo, non nasconde la preoccupazione per il cambiamento profondo che la dipendenza da droghe sta subendo nel tempo: prima di tutto riguardo all’età di primo consumo che sta scendendo sensibilmente, sia sul fronte della tipologia di sostanze consumate. “Non si inizia solo con i cannabinoidi- spiega l’esperta- ma direttamente con sostanze come la cocaina e il crack. A questo si aggiunge il dato, ulteriormente allarmante e drammatico, del consumo di nuove sostanze, dalle classiche ‘pasticche’ agli oppiacei analgesici che i ragazzi riescono a procurarsi con le modalità più impreviste e imprevedibili. Un uso che ha come conseguenza un più rapido passaggio all’uso iniettivo di eroina. Significa una iniziazione precocissima- sottolinea Picone- con tutto quello che comporta sul sistema neurotrasmettitoriale di questi ragazzi”.