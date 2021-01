Gotti: “La squadra è arrabbiata dopo Napoli. Vogliamo invertire questo trend” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di domani sera contro la Sampdoria, ha parlato di come sta la sua squadra dopo il ritiro e il momento difficile. Queste le sue parole: “Sarà una partita delicata, contro una squadra ben allenata. Le due partite dell’anno scorso ci hanno portato entrambe zero punti ma sono state molto diverse tra loro. La Sampdoria al di la’ di questo é una squadra solida, ha almeno 4-5 giocatori in grado di fare gol con continuità. La nostra classifica é povera e in questa situazione si va verso il giro di boa. Di sicuro sarà una gara importante sia dal punto di vista pratico sia a livello psicologico, perché comunque il responso del campo ti da’ la forza e ti indica se sei su strada giusta. La squadra ha ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di domani sera contro la Sampdoria, ha parlato di come sta la suail ritiro e il momento difficile. Queste le sue parole: “Sarà una partita delicata, contro unaben allenata. Le due partite dell’anno scorso ci hanno portato entrambe zero punti ma sono state molto diverse tra loro. La Sampdoria al di la’ dié unasolida, ha almeno 4-5 giocatori in grado di fare gol con continuità. La nostra classifica é povera e in questa situazione si va verso il giro di boa. Di sicuro sarà una gara importante sia dal punto di vista pratico sia a livello psicologico, perché comunque il responso del campo ti da’ la forza e ti indica se sei su strada giusta. Laha ...

