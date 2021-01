Tra sole e nuvole | temperature in rialzo In montagna pericolo valanghe

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Con Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo andiamo ascopire che tempo farà a Bergamo. ANALISI GENERALE Prosegue il flusso in quota di correnti settentrionali, che convoglia masse d’aria di origine differente sulle Alpi, accompagnato da notevoli sbalzi di temperatura in quota e su parte della Lombardia, ma con scarsi fenomeni. In serata è atteso un nucleo di aria più fredda che provocherà un generale calo delle. Attenzione ai venti nella giornata odierna: di burrasca in altae forti anche a quote di 1000/1500 metri. Prosegue molto elevato il rischio. Giovedì 14 gennaio 2021 Tempo Previsto: Sul settore alpino più settentrionale (Val San Giacomo, Livignasco, alta Valmalenco) molto nuvoloso o coperto con nevicate per gran parte della giornata, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Altrove cieli in ...