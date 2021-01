Schianto fatale in autostrada Morto un 31enne lascia moglie e 2 figli piccoli

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Drammatico incidente stradale tra un furgone e un camion lungo l’A22. Lotra i due mezzi è avvenuto lungo l’del Brennero, intorno alle ore 8.30. Secondo le prime informazioni riportate dal sito TrentoToday, un furgone ed un camion si sono scontrati all’altezza di Egna, in direzione nord. Il furgoncino guidato da unresidente a Lazise è finito sotto al camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del 118 con l’elicottero, ma per il giovane alla guida del mezzo non c’è stato niente da fare. La vittima è Victor Vitalie Colodi, classe 1989, residente a Verona ma domiciliato a Lazise. Di origini moldave, Vitale ascia lae due bambiniFerito e soccorso sul posto ma non in pericolo di vita il conducente 42enne ...