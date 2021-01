Ryanair stop ai voli da Trieste (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ryanair ha annunciato lo stop per dieci settimane di tutti i voli operati da e per l’aeroporto di Trieste. Si tratta dei collegamenti con Londra, Bari, Cagliari, Catania, Napoli e Palermo. Lo stop è stato deciso a partire da lunedì 18 gennaio a causa della pandemia. Restano prenotabili i voli programmati nei mesi primaverili ma sono soggetti all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. All’aeroporto di Trieste resteranno attivi solo i collegamenti con Roma dell’Alitalia e quelli con Trapani operati da Tayaran Jet. Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha annunciato loper dieci settimane di tutti ioperati da e per l’aeroporto di. Si tratta dei collegamenti con Londra, Bari, Cagliari, Catania, Napoli e Palermo. Loè stato deciso a partire da lunedì 18 gennaio a causa della pandemia. Restano prenotabili iprogrammati nei mesi primaverili ma sono soggetti all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. All’aeroporto diresteranno attivi solo i collegamenti con Roma dell’Alitalia e quelli con Trapani operati da Tayaran Jet.

lapiazzaweb : Dopo il lungo stop durato mesi a causa dell’emergenza Coronavirus, ecco che arriva la luce del rilancio dell’aeropo… - messveneto : Ryanair, sospesi i voli da Ronchi: le strategie della compagnia low cost per il Fvg: Lo stop scatterà il 18 gennaio… - tvbusiness24 : ?#Ryanair, tagliati i collegamenti con 11 aeroporti italiani. Lo stop per dieci settimane, dal 18 gennaio al 27 mar… - Vivodisogniebas : RT @TgrRaiFVG: Ryanair, stop ai voli sul @AEROPORTOTRS per dieci settimane. Viaggiano in pochissimi, la compagnia taglia. Al Trieste Airpor… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Ryanair, stop ai voli sul @AEROPORTOTRS per dieci settimane. Viaggiano in pochissimi, la compagnia taglia. Al Trieste Airpor… -