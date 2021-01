Rainbow Free Day | dal 15 gennaio due settimane all’insegna del grande spettacolo degli indipendenti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) IlDay è alle porte: da domani 15, e per duefino al 30, sulla piattaforma www.day.com e sulle pagine social collegate, il mondo della produzione indipendente tra musica, teatro, cinema, editoria si metterà in scena attraverso una ricchissima offerta di eventi, un fitto calendario di appuntamenti costruito come un vero e proprio palinsesto, dalle 10 del mattino fino a mezzanotte, con rubriche fisse ogni giorno. L’iniziativa è il frutto di un partecipazione ampia, circa 500 operatori del settore aderenti che animeranno oltre 200 appuntamenti, tra live, dibattiti, approfondimenti, webinar, per porre in luce le tante voci del mercato indipendente. IlDay nasce dalla volontà...