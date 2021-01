Lazio, Reja: «Il derby? Non ci si dorme la notte» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Edi Reja ha parlato delle emozioni che si provano prima del derby tra Lazio e Roma È stato l’uomo derby nel 2011. La sua corsa verso la Curva Nord è un’immagine ancora impressa nella memoria di ogni tifoso della Lazio. Edy Reja – intercettato per il match program pubblicato dal sito ufficiale – ha raccontato le emozioni di quella notte: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Lazio NEWS 24 RICORDI – «Quando ero alla guida della Lazio, il derby era la gara dell’anno. La stracittadina è sempre attesa con molta apprensione, è un match unico. La stracittadina l’ho sofferta nel corso della mia esperienza in biancoceleste, non ci si dorme la notte. Quando si perde, il derby lascia il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ediha parlato delle emozioni che si provano prima deltrae Roma È stato l’uomonel 2011. La sua corsa verso la Curva Nord è un’immagine ancora impressa nella memoria di ogni tifoso della. Edy– intercettato per il match program pubblicato dal sito ufficiale – ha raccontato le emozioni di quella: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 RICORDI – «Quando ero alla guida della, ilera la gara dell’anno. La stracittadina è sempre attesa con molta apprensione, è un match unico. La stracittadina l’ho sofferta nel corso della mia esperienza in biancoceleste, non ci sila. Quando si perde, illascia il ...

laziofans : Reja: “Il derby è il derby, la notte non si dorme, nel 2011 l’apice di una carriera”: L’ex allenatore della Lazio… - LI_SoloRAYA : Reja: “Lazio-Roma? Sono le squadre con il miglior calcio in Serie A. Il mio derby del cuore…”… - LALAZIOMIA : Edy Reja: ” Vincere contro la Roma al 93' è un ricordo indelebile” - 1979_adriano : @ssimon1900 @morenophilips Me ricordo pure Lazio Lecce 1-0 nn ce stavano centrocampisti reja fa entrare un altro di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Reja Reja: «Il derby? Non ci si dorme la notte. Quello del 2011 l’apice della mia carriera» Lazio News 24 Il derby Lazio-Roma vinto da Ranieri con la mossa più folle: Totti e De Rossi fuori all’intervallo

Il 18 aprile del 2010 Claudio Ranieri si prese la responsabilità di sostituire nell’intervallo del derby di Roma Francesco Totti e Daniele De ...

Reja: “Il derby è il derby, la notte non si dorme, nel 2011 l’apice di una carriera”

L'ex allenatore della Lazio Edy Reja – intercettato per il Match Program pubblicato dal sito ufficiale – ha raccontato le emozioni di quel derby targato Klose al 93'. "Quando ero alla guida della Lazi ...

Il 18 aprile del 2010 Claudio Ranieri si prese la responsabilità di sostituire nell’intervallo del derby di Roma Francesco Totti e Daniele De ...L'ex allenatore della Lazio Edy Reja – intercettato per il Match Program pubblicato dal sito ufficiale – ha raccontato le emozioni di quel derby targato Klose al 93'. "Quando ero alla guida della Lazi ...